La premier non bada ai convenevoli con il presidente De Luca: "Sono quella stro.. della Meloni. Come sta?"

«Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?». Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è rivolta al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano. Meloni ha rimandato così al mittente l’epiteto con il quale De Luca l’aveva definita in un fuori onda in Transatlantico a febbraio scorso, durante le proteste contro l’autonomia differenziata dei sindaci campani a Roma.

In un video pubblicato dall’account Atreju, con la didascalia "Giorgia, insegnaci la vita", che sta già ampiamente circolando sul web, si vede la premier avvicinarsi a De Luca per salutarlo. A quel punto pronuncia la frase in questione. De Luca non si scompone e la saluta normalmente rispondendo prima «Benvenuta», poi: «Bene di salute». Meloni continua quindi i saluti con le altre autorità presenti.