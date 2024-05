Roma, 16enne trovata sotto shock sul Raccordo Anulare: "Mia madre mi ha abbandonata per un 5 in latino". Poi ritratta

Una sedicenne è stata soccorsa dalla polizia locale di Roma dopo aver dichiarato di essere stata abbandonata dalla madre sul Grande Raccordo Anulare (GRA) a causa di un'insufficienza in latino, un 5. Nonostante i voti eccellenti nelle altre materie, la madre, al culmine di una discussione in auto, avrebbe deciso di punirla lasciandola sul bordo.

La ragazza è stata trovata in stato di shock all'altezza della Galleria Appia e portata in sicurezza dagli agenti presso gli uffici di Ponte di Nona. All'arrivo della madre al comando di polizia, la ragazza avrebbe ritrattato, affermando di essersi inventata tutto per dispetto. Nonostante ciò, la madre, una quarantenne, è stata comunque denunciata per maltrattamento di minore.

L'incidente è stato riportato dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (Sulpl), che ha sottolineato il grave rischio corso dalla ragazza. Ora, le autorità dovranno fare luce sulla vicenda per accertare i fatti.