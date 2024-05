Dramma in montagna a Sondrio, tre finanzieri morti durante un'esercitazione: sono caduti dal precipizio degli Asteroidi I NOMI

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un’esercitazione. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono tre militari, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

I nomi

I tre militari deceduti, tutti originari della provincia di Sondrio, sono Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, di 25 anni, entrambi residenti a Valfurva (Sondrio), e il più giovane dei tre, Simone Giacomelli, 22 anni, con residenza a Bormio, in alta Valtellina. Giacomelli e Pozzi prestavano servizio per il Sagf di Madesimo, guidato da Alessia Guanella, mentre Piani lavorava per la Stazione Sagf del capoluogo valtellinese diretta dal luogotenente Christian Maioglio. La Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, deciderà nelle prossime ore se sia necessario disporre l’autopsia, oppure se è sufficiente una semplice ricognizione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Sondrio dove le salme sono state trasportate.