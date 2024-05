Europee, studenti fuorisede al voto: solo il 4% voterà nel proprio domicilio

Alla sperimentazione di voto fuori sede proposta per queste elezioni europee ha aderito appena il 4% degli aventi diritto. Secondo il dati del Ministero dell’Interno sono solo 23.734 gli studenti che hanno fatto richiesta di votare presso il proprio domicilio anziché nel proprio comune di residenza, circa il 4% dei quasi 590.000 studenti fuori sede che si stima ci siano in Italia, secondo i dati diffusi nel 2022 dal Dipartimento per le riforme istituzionali.

Le richieste arrivano soprattutto da studenti residenti al Sud, ma che studiano al Nord. Un terzo dei richiedenti risiede infatti in Sicilia (3.917) o Puglia (4.107), mentre solo 1.175 sono i lombardi che hanno aderito.

La stragrande maggioranza degli studenti che hanno fatto richiesta di votare fuori sede studia nel centro-nord, con un picco di 9.398 studenti degli atenei nella circoscrizione Nord-Ovest. Solo 157 studiano nelle isole, mentre 642 studiano nelle regioni della circoscrizione meridionale.

Più in dettaglio, hanno chiesto di votare:

9.398 studenti nella Circoscrizione I (Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria-Lombardia);

7.713 studenti nella Circoscrizione II (Trentino A.A.-Veneto-Friuli V.G.- Emilia Romagna);

5.824 studenti nella Circoscrizione III (Toscana-Umbria-Marche-Lazio);

642 studenti nella Circoscrizione IV (Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata- Calabria);

157 studenti nella Circoscrizione V (Sicilia-Sardegna).