Fermato un 16enne per tentata violenza sessuale nella villa comunale di Comiso

Gli Agenti della Squadra Mobile di Ragusa e quelli del Commissariato di Comiso hanno proceduto al fermo di un sedicenne di nazionalità tunisina, in atto affidato ad una Comunità per minori stranieri non accompagnati di Comiso, in quanto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 33 anni.

Nello specifico, nelle prime ore del pomeriggio di giovedì scorso il giovane, dopo aver notato la donna all’interno della villa comunale di Comiso, ha iniziato a seguirla indirizzando nei confronti della stessa insistenti avances sessuali; la donna, percepito il pericolo, cercava di allontanare il giovane straniero e aumentava il passo per far perdere le proprie tracce. Il minorenne, noncurante dei rifiuti e delle richieste di aiuto da parte della vittima, con una mossa fulminea bloccava la donna costringendola a subire atti sessuali, in particolare baciandola sulla bocca, palpeggiandole i seni e alzandole la gonna.