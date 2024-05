Finanzieri morti a Sondrio durante un'esercitazione, il cordoglio della politica e delle Istituzioni

«Apprendo con dolore la notizia che riguarda tre finanzieri del Soccorso Alpino deceduti oggi in un drammatico incidente avvenuto nella zona di Val Masino, in provincia di Sondrio, mentre stavano effettuando una esercitazione. Alle famiglie dei tre giovani militari esprimo il mio profondo sentimento di cordoglio insieme alla mia più sentita vicinanza ai colleghi e alla Guardia di Finanza». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le fanno eco altri esponenti delle Istituzioni. «Voglio ricordare l’impegno infaticabile di tutti gli operatori del Soccorso alpino, militari e civili, che raggiungono i luoghi più impervi e mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri anche nelle condizioni più estreme" afferma l’assessore regionale lombardo alla protezione civile Romano La Russa. "La tragedia che è avvenuta oggi in val Masino ci colpisce tutti profondamente - aggiunge -. Sono onorato che il Presidente e la Giunta regionale abbiano accolto la mia proposta di rispettare un doveroso minuto di silenzio, in apertura della cerimonia di consegna del Premio Rosa Camuna, in ricordo dei 3 giovani militari della Guardia di Finanza che hanno perso la vita. Chiederò inoltre al presidente che, in occasione delle esequie dei tre giovani, tutte le sedi regionali abbiano le bandiere a mezz'asta».