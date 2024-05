La 23enne Lara Ponticiello morta di meningite fulminante, era a Berlino per l’Erasmus

E’ morta di meningite mentre era a Berlino per l’Erasmus. Lara Ponticiello, 23 anni di Gonzaga in provincia di Mantova, studiava all’Università di Bologna. In appena tre giorni è morta dopo i primi sintomi comparsi il 24 maggio.

Ora anche il comune di Gonzaga piange la giovanissima studentessa esprimendo "commozione e vicinanza alla famiglia Ponticiello». Laura viveva a Berlino per il progetto Erasmus dell’Alma Mater Studiorum di Bologna dove si era laureata in lingue e letterature straniere.

Venerdì il primo malessere al quale ne è seguito un altro da richiedere il ricovero in ospedale. Le sue condizioni si sono subito aggravate ed è entrata in coma. Cresciuta a Reggiolo, non distante da Mantova ma in Emilia Romagna, viveva a Gonzaga.