L'Anm non esclude lo sciopero: "Il governo vuole punire i magistrati. La politica punta al controllo"

Lo scontro era annunciato, ma è ancora al primo atto. Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla separazione delle carriere per pubblici ministeri e giudici, l’Associazione nazionale dei magistrati annuncia «una mobilitazione importante» dopo una riunione convocata d’urgenza in queste ore. Tra le iniziative di protesta in cantiere non è escluso lo sciopero, che potrebbe essere deciso durante il Comitato direttivo centrale dell’Anm che si terrà il 15 giugno.

«La logica di fondo di questo ddl e l’istituzione dell’Alta corte si rintraccia in una volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria, responsabile per l’esercizio indipendente delle sue funzioni di controllo di legalità.

Gli aspetti allarmanti delle bozze del disegno di legge sono molteplici, leggiamo una riforma ambigua che crea un quadro disarmante», attacca la Giunta esecutiva centrale dell’Anm pronunciandosi qualche ora dopo il via libera al provvedimento in Consiglio dei ministri.