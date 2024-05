Tragedia di Sondrio, ecco cosa è il precipizio degli Asteroidi in Val di Mello

Sui siti dedicati agli appassionati di arrampicata, il precipizio degli Asteroidi in Val di Mello, teatro del dramma di oggi, è descritto come un "itinerario fantastico". Questo luogo è famoso tra gli scalatori esperti, che nel corso dei decenni hanno tracciato alcune delle vie più spettacolari e rinomate delle Alpi. Considerato un vero paradiso per gli amanti della montagna, il precipizio degli Asteroidi è noto per le sue linee grandiose e regolari, le numerose fessure nella parete di granito chiaro, i suoi strapiombi e placche, tanto da essere ritenuto la struttura più iconica della valle.

Il nome di questo precipizio si deve all'alpinista Ivan Guerini. Negli anni Settanta, Guerini, sdraiato in un prato vicino al punto di ristoro Gatto Rosso durante la notte di San Lorenzo, espresse il desiderio di scoprire dove finissero le stelle cadenti che attraversavano il cielo oltre la parete rocciosa.

Chi ha scalato il precipizio degli Asteroidi lo descrive come una vasta distesa di "roccia perfetta, situata in un contesto naturale eccezionale". Tuttavia, il Club Alpino Italiano (Cai) avverte che la fama di queste vie può essere fuorviante: richiedono infatti una preparazione tecnica e mentale adeguata e non sono accessibili a tutti.