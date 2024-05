Tragedia sull'A1, incidente coinvolge quattro mezzi pesanti e auto: due morti

Un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni sono deceduti a seguito di un incidente sulla A, nel tratto tra Valdarno e Incisa, in direzione Firenze. Un uomo di 47 anni è stato trasportato a Careggi in codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 1.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine, gruppo maxiemergenze centrale operativa di Arezzo, automedica del Valdarno, Misericordia di Pian di Scò, Misericordia di Terranuova Bracciolini, Misericordia di Monte San Savino con infermiere a bordo, elisoccorso Pegaso 1.

Poco dopo le ore 14:45, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto interessato dall'incidente; si registrano 7 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti in viaggio verso Firenze, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana percorrere la Ss326 Raccordo Siena-Bettolle e per poi rientrare in A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze.