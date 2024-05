Bimba di 3 anni precipita dal balcone di casa a Costa Masnaga (Lecco), è in gravissime condizioni

Una bambina di 3 anni e mezzo è caduta dal balcone di casa, dal secondo piano di un’abitazione, subendo gravissimi traumi. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, la piccola, al momento dell’incidente si trovava sola in casa in quanto la mamma era al lavoro e il padre era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, al ritorno da scuola. L'incidente è avvenuto a Costa Masnaga, piccolo centro della Brianza in provincia di Lecco, attraversato dal tracciato della superstrada 36 Milano-Lecco.

La piccola è riuscita ad avvicinarsi al balcone, cadendo poi dal secondo piano, riportando gravissimi traumi ma senza perdere conoscenza. E’ stato dato l’allarme e sul posto è stato inviato l'elisoccorso che per abbreviare il più possibile i tempi ha agito con il verricello. Quindi il ricovero con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando provinciale e della locale stazione, per ricostruire nel dettaglio ogni aspetto della dinamica dell’accaduto.