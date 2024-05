Da Montalto in cammino verso la Basilica di San Pietro per incontrare Papa Francesco

In cammino verso la Basilica di San Pietro per incontrare papa Francesco. Sono partiti a notte fonda gli alunni e le alunne dell'IC Emilio Bianco di Montalto Uffugo diventando pellegrini per andare a consegnare al papa il percorso virtuale "Montaltino junior" che collega Montalto Uffugo al Santuario di Paola ricalcando l'antico tracciato. Così un nutrito gruppo di studenti dell'IC Emilio Bianco di Montalto Uffugo, accompagnati da alcuni insegnanti e dalla dirigente Gemma Faraco hanno incontrato papa Francesco nell'udienza generale di mercoledì 29 maggio. Un viaggio che ha consentito ai giovani pellegrini di partecipare ad un momento di incontro e catechesi con il santo padre che, dopo aver commentato alcuni passi della Genesi, ha poi rinnovato il suo appello a favore della pace e contro tutte le guerre che fanno soffrire soprattutto i più piccoli.