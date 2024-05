Francesca Fagnani minacciata dalla malavita di Roma dopo il suo libro, la prefettura attiva un servizio di vigilanza

La nota giornalista Francesca Fagnani è recentemente diventata bersaglio di minacce da parte della malavita di Roma, a seguito della pubblicazione del suo ultimo lavoro, "Mala Roma Criminale". Lo riferisce Repubblica.it

Questo libro, un'inchiesta dettagliata sulle reti criminali della capitale, ha evidentemente toccato nervi scoperti all'interno di queste organizzazioni.

In risposta alle gravi intimidazioni, la prefettura di Roma ha attivato un servizio di vigilanza per garantire la sicurezza della Fagnani. Una mossa che sottolinea la preoccupazione crescente per la protezione dei giornalisti, i quali si trovano spesso esposti a rischi notevoli quando le loro ricerche portano alla luce attività illecite di gruppi criminali.