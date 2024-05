Palermo, folla al funerale di Angelo Onorato. Il parroco: "Lo affidiamo a Dio". La moglie, l'eurodeputata Donato: "Vogliamo verità e giustizia"

"Siamo qui per affidare a Dio l’anima del nostro fratello Angelo". Così in cattedrale, a Palermo, il parrocco Filippo Sarullo ha aperto la funzione funebre di Angelo Onorato, l’architetto e imprenditore, trovato morto sabato scorso con una fascetta attorno al collo. Il feretro è giunto a mezzogiorno in punto: in prima fila la moglie, l’eurodeputata Francesca Donato con i figli Carolina e Salvatore. Nella stessa fila anche l’assessore regionale Nuccia Albano, amica di famiglia, che è stata anche consulente durante l’autopsia vista la sua lunga esperienza da medico legale. Presente anche il leader della Dc nuova, Totò Cuffaro. Alle 12 l’accesso in cattedrale al grande flusso di turisti è stato bloccato per consentire la celebrazione dei funerali di fronte a una folla di amici e conoscenti, entrambe le file di panche ma anche i corridoi laterali sono colmi.

«Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore». Così l'eurodeputata Francesca Donato, prendendo la parola alla fine della messa per il funerale in Cattedrale del marito Angelo Onorato, trovato morto nella sua auto a Palermo.