Procura della Figc indaga sul rosso a Bellomo in Ternana-Bari: espulsione anomala e flusso di scommesse sospette

L’ombra delle scommesse torna ad aleggiare sul mondo del calcio, per una serie di episodi ancora tutti da chiarire ma che hanno acceso l’interesse della giustizia sportiva. Dopo il deferimento di quattro giocatori per scommesse su partite in Italia e all’estero, a finire sotto la lente della Procura è stato poi un episodio non inusuale, l'espulsione di un giocatore dalla panchina, che sembra legato ad un picco inusuale di scommesse.

A richiamare l’attenzione dell’ufficio guidato da Giuseppe Chiné è stato un flusso anomalo di puntate registrato in una ricevitoria di Bari proprio su un 'rossò ad un determinato giocatore, il centrocampista del Bari Nicola Bellomo, durante Ternana-Bari del 23 maggio scorso, gara di ritorno del playout di Serie B, evento poi avvenuto alla mezz'ora della ripresa, in seguito ad un litigio con un raccattapalle.

In merito alla partita - vinta dai pugliesi, che così si sono garantiti la permanenza nella serie cadetta - il giudice sportivo ha disposto tra l’altro, e come da prassi, la squalifica per una giornata del giocatore 33enne, infliggendogli anche un’ammenda di cinquemila euro, «per avere, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un raccattapalle al quale non voleva restituire il pallone».