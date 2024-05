Lodi, 20enne denuncia: "Violentata al pronto soccorso da un altro paziente". Poi si uccide lanciandosi dal quarto piano

Una ventenne si è uccisa lanciandosi da una finestra del quarto piano dell’ospedale di Vizzoli Predabissi (Lodi) subito dopo avere denunciato una violenza sessuale subita nel pronto soccorso dello stesso ospedale. Lo rende noto il procuratore di Lodi Maurizio Romanelli. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe indicato un uomo anche lui in attesa al pronto soccorso: l'avrebbe raggiunta in un ambulatorio e abusato di lei.

La giovane aveva denunciato l’abuso subito nella notte tra il 27 e il 28 maggio e si è tolta la vita la sera del 28, intorno alle 20.30. E’ già stata disposta l’autopsia, mentre gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri di San Donato Milanese e Melegnano.

L’uomo, come spiegato dalla Procura, è un incensurato, che è stato interrogato nelle scorse ore dal gip Francesco Salerno di Lodi, al quale ha detto che si sarebbe trattato di un rapporto consensuale avvenuto dopo una conoscenza molto veloce in attesa delle cure. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale, l’indiziato era ancora al pronto soccorso e dormiva.