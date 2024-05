Vicenza, violenta la nipote di 17 anni e poi scappa: arrestato un 35enne

I carabinieri di Valdagno (Vicenza) hanno sottoposto ad un’ordine di custodia cautelare in carcere un cittadino indiano accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote di 17 anni.

I fatti sono avvenuti il 29 febbraio scorso in una casa di Arzignano (Vicenza). Nonostante le pressioni psicologiche ricevute, volte a nascondere lo scandalo, la vittima ha comunque trovato il coraggio di riferire l’accaduto. Le indagini dell’Arma sono state difficili in quanto la ragazza non conosceva la vera identità del suo aggressore né tantomeno era in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Ulteriore ostacolo è apparso l’iniziale clima di omertà da parte dello stesso nucleo familiare, dettato dalla vergogna per il disonore ai danni della figlia. Inoltre, subito dopo il fatto, l'indagato aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori sono riusciti comunque ad identificare l’uomo e a rintracciarlo nella provincia di Pavia dove aveva trovato ospitalità presso altri connazionali. Il 35 enne è stato così fermato dai carabinieri di Valdagno con il supporto dei colleghi di Voghera e dei vigili del comune pavese. L’uomo ora si trova in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.