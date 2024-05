Ambiente, caso vermocane, l'esperta: “Nessun allarme su balneazione e sub”

In caso di avvistamento, continua la ricercatrice, «nonostante i colori possano attirare l’attenzione, non vanno toccati se avvistati perché il loro corpo è ricoperto di setole che contengono tossine urticanti che possono generare dolori, bruciori, edemi, pruriti e intorpidimento». A fronte della necessaria prudenza nella valutazione della situazione è però vero, come dichiara la ricercatrice, che «la specie ha assunto un comportamento invasivo specialmente nelle acque del sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Al momento è importante valutare l’estensione di questo organismo, per questo l’Ogs e altri enti hanno avviato diverse campagne per le segnalazioni. Tra gli strumenti a disposizione c'è la app di citizen science, AvvistApp, sviluppata dall’Ogs e scaricabile gratuitamente dai diversi store online. L’Università di Modena e Reggio Emilia porta avanti il progetto 'Monitoraggio Vermocane', giunto alla sua quarta edizione, per tracciare la presenza del vermocane nel mare italiano e pubblicare aggiornamenti sulla relativa pagina Facebook. Inoltre, assieme agli altri partner del progetto Worms Out abbiamo avviato un questionario on line che aiuta a raccogliere informazioni sulla percezione del problema lungo le coste italiane».

Il progetto Worms Out che coinvolge anche le Università di Modena e Reggio Emilia, di Catania e di Messina, l’Ispra, l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo e ScubaBiology, ha l’obiettivo di raccogliere dati ecologici e biologici sul vermocane, cercare le soluzioni migliori per gestire la presenza di questa specie e contenere la sua proliferazione. E’ stato avviato proprio su spinta della comunità locale dei pescatori di Milazzo che si è rivolta all’ente perchè gli esemplari venivano trovati nelle reti da pesca, creando problemi al pescato.

Allo stato, per il progetto, conclude D’Alessandro, «sono appena terminate le attività della seconda campagna di monitoraggio nel Golfo di Milazzo che ci hanno permesso di raccogliere informazioni sulla distribuzione della specie e le sue abitudini alimentari del vermocane. Al momento stiamo completando le analisi in laboratorio per verificare l’impatto sulla rete trofica e i dati elaborati verranno condivisi con la comunità scientifica», e sarà poi necessario «scendere in campo per testare ed eventualmente migliorare le misure di mitigazione che abbiamo sviluppato».