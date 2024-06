Dramma ad Agrigento, trovato un cadavere tra le sterpaglie

Il cadavere di un uomo è stato trovato, fra l’erba alta oltre il guardrail, a ridosso del giardino botanico nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento, in via Gramsci. Sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e non è stato ancora identificato.

A chiamare i militari dell’Arma è stato un cittadino che mentre stava passeggiando, sentendo un odore nauseabondo, ha dato un’occhiata più approfondita fra le sterpaglie e si è accorto del cadavere.