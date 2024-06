Un uomo di 65 anni è morto oggi a Locorotondo (Bari) mentre partecipava a una storica gara di ciclismo amatoriale su bici d’epoca. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo della bicicletta e avrebbe sbattuto la testa, probabilmente contro un muretto a secco. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Sul caso indagano i carabinieri di Locorotondo.