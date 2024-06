Turista "firma" la parete di una domus romana nel Parco archeologico di Ercolano

Un turista olandese ha "firmato" le pareti di una domus romana nel Parco archeologico di Ercolano. Il fatto è accaduto la scorsa serata negli scavi della città antica seppellita dal Vesuvio nell’eruzione del 79 d. C. insieme a Pompei. Il personale di vigilanza del Parco e i carabinieri sono stati allertati per l’ennesimo sfregio. Il turista, 27 anni, in vacanza in Campania, ha imbrattato con un pennarello nero indelebile gli antichi stucchi di una dimora. L’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.