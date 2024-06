Università, il dossier dell'Udu: "Almeno 11 atenei hanno tasse fuorilegge"

In Italia la tassa media per gli studenti iscritti agli atenei pubblici oscilla tra i 900 e i 1000 euro, mentre per gli atenei privati si arriva ad una media di 3.408 euro annui. Un master presso un ateneo pubblico costa invece in media 3.543 euro all’anno. Il gettito complessivo derivante dalla contribuzione studentesca per gli atenei pubblici italiani si attesta intorno a 1,5 miliardi di euro che diventano 1,8 miliardi considerando tutti i proventi per la didattica.

I numeri arrivano dalla ricerca presentata oggi 'Università quanto mi costì messa a punto dall’Udu, l’Unione degli universitari. Gli studenti denunciano il fatto che almeno 11 atenei abbiano una tassazione fuorilegge: le università infatti, secondo la normativa vigente, possono chiedere al massimo il 20% di contribuzione studentesca rispetto al finanziamento ordinario statale, evidenza «ribadita dal Consiglio di Stato che ha condannato l’Università di Torino a rimborsare 39 milioni di euro dopo un nostro ricorso», affermano gli esponenti dell’Udu.