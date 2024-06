Aveva un tumore maligno, un condosarcoma: in 7 ore tolto e ricostruito il torace

Un paziente cinquantenne che era stato aggredito da un grosso tumore maligno in pieno torace è stato sottoposto ad un intervento di 7 ore all’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia), che lo ha liberato dalla massa e gli ha ricostruito l’intera parte anteriore. L’uomo, originario di Jesolo, era ricoverato presso il reparto di Chirurgia toracica: l’équipe guidata da Cristiano Breda aveva l’incarico preliminare di verificare la natura della neoformazione all’interno della parete toracica anteriore, nella zona sterno-costale, che è stata riconosciuta come un condosarcoma, una forma rara di tumore maligno primitivo dell’osso e della cartilagine.

Il Gruppo oncologico multidisciplinare per le patologie toraco-polmonari (Gom) ha valutato come la chemioterapia non fosse indicata nel caso specifico, e ha delineato le linee operative per la sua rimozione chirurgica. All’ospedale mestrino è stata organizzata una sala operatoria dedicata per tutta la giornata, e si è proceduto all’attivazione di due specifiche équipe, una di chirurgia toracica, diretta da Breda, e una di chirurgia plastica, guidata dal primario Eugenio Fraccalanza. L’intervento è consistito in primo luogo nella demolizione della parete toracica anteriore, compresi sterno, la parte anteriore delle prime quattro coste, i muscoli pettorali e la pelle, ossa e tessuti che il tumore aveva coinvolto. Rimossa la neoformazione maligna è stato necessario procedere alla ricostruzione della parete toracica anteriore, con impianto protesico sintetico. Il decorso postoperatorio si è svolto regolarmente, e il paziente è stato dimesso; seguirà il programma di follow up oncologico periodico.