Biden: Kiev autorizzata a usare le armi Usa per colpire in Russia, ma vicino al confine. Mosca: parole ciniche e oscene

«Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Non è una persona perbene, è un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere insieme il suo paese pur continuando a portare avanti questo assalto all'Ucraina». Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Abc.

Armi americane in Ucraina

Per quanto riguarda l'autorizzazione concessa a Kiev per usare armi americane in Russia, il presidente americano ha spiegato: «Non stiamo parlando di fornire all’Ucraina armi per colpire Mosca e il Cremlino. Le armi sono autorizzate a colpire vicino al confine».

Reazione della Russia alle dichiarazioni di Biden

«Ciniche e oscene»: così il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha definito le dichiarazioni odierne del presidente Usa Joe Biden, secondo il quale Washington ha dato il permesso a Kiev di bombardare il territorio russo con armi americane solo «vicino al confine», senza mettere in pericolo Mosca.