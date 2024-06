Omicidio-suicidio a Nettuno, 88enne spara alla compagna 66enne e poi si uccide

Avrebbe ucciso la compagna con due colpi di pistola poi ha puntato l’arma contro di sé togliendosi la vita. Omicidio-suicidio in una villetta di Nettuno, sul litorale vicino Roma. L’allarme è scattato stamattina intorno alle 10 quando la colf è arrivata nell’abitazione e ha trovato i corpi in camera da letto. Subito ha contattato il figlio dell’uomo, un pensionato di 88 anni, che ha allertato il 112. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio che indagano sulla vicenda. I colleghi del Nucleo investigativo di Frascati hanno effettuato a lungo i rilievi nella villetta dove abitava la coppia. Fin da subito si è ipotizzato l’omicidio- suicidio. I corpi di Raffaele Di Lelio, imprenditore nel settore dei detersivi ora in pensione, e della compagna Gergana Kaltcheva Todorova, 66enne di origini bulgare, erano per terra in camera da letto. Erano entrambi regolarmente vestiti. L’appartamento è stato trovato in ordine e non sono stati riscontrati segni di effrazioni. Vicino ai cadaveri c'era la pistola, un revolver regolarmente detenuto. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Non si esclude che tra i due nella serata di ieri possa esserci stata una lite, magari per motivi di gelosia. Gli investigatori hanno ascoltato vicini e conoscenti per acquisire elementi utili a far luce sul delitto. Al momento non risulta che in passato ci siano stati particolari dissidi tra i due né segnalazioni di episodi da codice rosso. Nella villetta non sarebbero stati trovati biglietti con le motivazioni del gesto.