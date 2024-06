Una ragazza di 21 anni di Cellino San Marco in provincia di Brindisi ha perso la vita, un’ora fa, in seguito ad un tragico incidente verificatosi all’altezza di lido Santa Lucia a Brindisi. La ragazza, E.R. viaggiava a bordo di una lancia insieme ad una amica di 23 anni rimasta ferita.

Il mezzo è finito fuori strada per cause ancora poco chiare e al vaglio della polizia intervenuta per i rilievi del caso.