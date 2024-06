Niente aiuti Covid perchè parente di un pregiudicato: il tar Sicilia annulla l'informativa antimafia

Il Tar Sicilia ha annullato l’informativa antimafia emessa dalla prefettura di Agrigento con cui le erano stati negati aiuti per l’emergenza Covid-19. Una donna di San Biagio Platani, nel 2021, avendone i requisiti, aveva richiesto al Comune la concessione degli aiuti assistenzialistici previsti dall’ordinanza del capo della Protezione civile del marzo 2020 in relazione alla situazione economica determinata dal coronavirus. Si è vista però negati i benefici in ragione di un’informativa antimafia resa dalla prefettura della città dei templi su richiesta del Comune di San Biagio Platani, in ragione dei legami familiari della richiedente con un soggetto condannato per associazione mafiosa. La destinataria dell’informativa si è così rivolta all’avvocato Girolamo Rubino per impugnare il provvedimento al competente Tribunale amministrativo regionale. Il legale, alla luce delle disposizioni normative di riferimento e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, ha rilevato che la natura prettamente assistenzialistica degli aiuti richiesti non avessero nulla a che fare con i contributi richiesti per l’esercizio di un’attività economica, la cui erogazione viceversa presuppone la verifica antimafia in capo al soggetto richiedente.