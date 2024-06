Creando volontariamente un corto circuito ha isolato un interno quartiere di Palazzolo Acreide, lasciandolo al buio, per potere rubare il rame dei cavi elettrici dell’illuminazione pubblica comunale. E’ l’accusa contestata dai Carabinieri a un 21enne che è stato arrestato per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.