Come nei film. La "banda del buco" è entrata in azione nella gioielleria Bulgari di via Condotti, al centro di Roma. Il gruppo è entrato nei locali attraverso un foro aperto dal sotterraneo e ha rubato almeno 500 mila euro in gioielli.

Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e i colleghi della Polizia Scientifica. Indagini in corso.