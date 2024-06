La lotta di Stefano Tacconi, parla il figlio Andrea: “Domani altra operazione delicata”

"Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova, delicata operazione. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta". Così, sui social, Andrea Tacconi ha reso noto che il padre, Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, tornerà nuovamente sotto i ferri. All’ospedale Molinette di Torino, quindi, è in programma un’altra tappa per l’ex estremo difensore, colpito da un’emorragia cerebrale, conseguente alla rottura di un aneurisma, nell’aprile del 2022.