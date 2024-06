Barca in fiamme, Stefania Craxi e il marito salvati all'Elba

C'erano Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti sulla motobarca di 22 metri andata a fuoco ieri a 10 miglia dall’isola d’Elba e che poi è affondata: la coppia, insieme al comandante dell’imbarcazione, è stata tratta in salvo dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno). I tre, dopo aver tentato di spegnere l’incendio che è divampato dal vano motore hanno dato immediatamente l’allarme calandosi in mare sullo zatterino di salvataggio e aspettando i soccorsi. Erano in navigazione verso Marina di Campo all’Elba dopo un’ultima tappa al Giglio e fortunatamente non hanno riportato nessuna conseguenza fisica. L’imbarcazione dopo qualche ora è affondata su un fondale intorno ai 200 metri in mare aperto a circa nove miglia di distanza a sud/est della costa elbana. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio della capitaneria di Portoferraio, anche se vista la rapidità della propagazione e il fatto che non c'erano condizioni meteo-marine sfavorevoli fanno propendere per un malfunzionamento o un guasto tecnico accidentale.