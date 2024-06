Chi è Viola Giorgini: la ex di Federico Ciontoli che ha denunciato per stalking Raimondo Gaspa

E’ Viola Giorgini - ex fidanzata di Federico Ciontoli, condannato a 9 anni e 4 mesi, per concorso anomalo in omicidio volontario, per la morte di Marco Vannini, il 20enne deceduto, nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, a seguito di un colpo di pistola esploso dalla pistola di Antonio Ciontoli -, la 31enne che ha denunciato Raimondo Gaspa, lo stalker arrestato dai carabinieri su delega del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo aveva iniziato a molestarla ripetutamente al telefono facendole anche pesanti proposte a sfondo sessuale, al punto da indurla, preoccupata e spaventata, a cambiare la propria residenza.

I due, secondo quanto apprende l’AGI, si sarebbero conosciuti casualmente all’interno della casa circondariale di Rebibbia nel periodo in cui lo stesso era detenuto e la giovane si recava a trovare il suo ex ugualmente in carcere. Nello specifico Gaspa è accusato di avere effettuato, il giorno stesso in cui era uscito dal carcere, due chiamate anonime alla ragazza, e nel corso di una di queste, di averle indirizzato esplicite battute a sfondo sessuale; di avere effettuato un’altra chiamata anonima il 9 maggio, indirizzandole ugualmente nuove e inquietanti proposte di natura sessuale, nel corso delle quali avrebbe riferito alla donna di averla anche vista al supermercato; allo stesso modo il 9 maggio, di avere effettuato altre 7 telefonate consecutive; il 21 maggio di avere effettuato altre due chiamate utilizzando numeri anonimi ovvero sconosciuti alla giovane.