Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in una piscina ad Inzago (Milano) dopo essere finita sott'acqua. E’ successo poco prima delle 11 nell’impianto Parco Aquaneva. La piccola è stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo