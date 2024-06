Palermo, incendio nella discarica di Bellolampo: vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato all’interno della discarica di Bellolampo, a Palermo. A prendere fuoco è stata una parte dei rifiuti che si trovano nella settima vasca. Non si conoscono le cause del rogo. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e decine di uomini della Rap, i quali stanno aiutando il personale del 115 con l’ausilio di alcune pale meccaniche. Il presidente Giuseppe Todaro sta seguendo gli sviluppi della vicenda. «Siamo riusciti ad intervenire per tempo - dice - Il monitoraggio viene fatto in modo costante. Abbiamo le immagini e attendo una relazione di servizio su quanto successo». Dalla montagna di spazzatura in fiamme si sta sollevando un’alta coltre di fumo. A rendere più complicate le operazioni di spegnimento è il vento che sta spirando sulle montagne alle porte di Palermo.