Un centauro 62enne è morto stamattina nel Riminese a seguito di uno schianto con un’auto; è successo attorno alle 7 sulla strada Marecchiese, nei pressi di Secchiano. L’uomo procedeva in direzione monte in sella a una Ducati quando, per cause da chiarire, si è trovato davanti una Fiat Panda. L’impatto è stato inevitabile e la vittima è morta sul colpo. Sul fatto indagano i carabinieri.