Oggi al via gli esami di Maturità, Valditara: “Da affrontare con entusiasmo”. Meloni: “Imparate a superare gli ostacoli”

«Care ragazze e cari ragazzi affrontate la Maturità con entusiasmo, con la consapevolezza del vostro valore. I prossimi giorni segneranno un passaggio importante verso la vita adulta, portate con voi il senso di ciò che in questi anni la scuola vi ha dato. In bocca al lupo». Lo scrive su X il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parlando degli esami di maturità.

Il messaggio della premier Meloni

«Voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno , dedizione e coraggio abbiate messo per arrivare fin qui e so che a volte può essere stato difficile. Ma ogni pagina studiata in questi anni, ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni. Forse perfino ai vostri sogni, perché l’importante non è solo il risultato finale che si raggiunge ma è anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio ai maturandi trasmesso durante la «Notte Prima degli Esami» il format di Skuola.net. «La maturità - sottolinea la premier - vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione e io vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e con fiducia. Siete il futuro della nostra nazione e sono certa che dimostrerete il vostro valore. L’Italia - conclude - crede in voi e in bocca al lupo».