Abusi sessuali sulla nipotina della convivente: condannato a 9 anni

Un 54enne è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a nove anni di reclusione e 40mila euro di multa per le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote della convivente che all’epoca dei fatti, nel 2007, aveva solo 11 anni. L’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Ancona è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile dell Questura. Per l’accusa, gli abusi si sarebbero protratti per anni, approfittando della relazione domestica e di inferiorità psichica della vittima anche con uso di droghe e alcol. Il 54enne è stato ritenuto colpevole anche di pornografia minorile.