Condannata per sfruttamento la famiglia Hinduja. Sono i più ricchi del Regno Unito ma pagavano i dipendenti meno del cibo dei loro cani

E’ la famiglia più ricca del Regno Unito, ma per un tribunale svizzero è anche una banda di sfruttatori. Quattro membri del clan Hinduja - Prakash e Kamal, così come il figlio Ajay e la nuora Namrata - sono stati condannati per aver sfruttato personale portato dall’India per lavorare nella loro villa di Ginevra. Le accuse di sfruttamento e lavoro illegale sono state riconosciute come fondate da un tribunale svizzero che ha emesso condanne da quattro a quattro anni e mezzo. Sono stati invece assolti, riporta la Bbc, dall’accusa più grave di traffico di esseri umani.

Gli avvocati che rappresentano gli imputati hanno dichiarato che intendono ricorrere in appello contro la sentenza.

Tre lavoratori portati dalla loro nativa India hanno affermato che la famiglia li pagava appena 7 sterline (8 dollari) per lavorare 18 ore al giorno - meno di un decimo dell’importo richiesto dalla legge svizzera - e aveva sottratto loro i passaporti.

Hanno anche affermato che la famiglia - la cui fortuna è stimata in circa 37 miliardi di sterline - raramente permetteva loro di uscire di casa, che si trova nel ricco quartiere di Cologny a Ginevra. Durante il processo, l’accusa ha affermato che la famiglia aveva speso più per il cane che per i domestici.

La difesa ha sostenuto che i dipendenti ricevevano ampi benefici, non erano tenuti in isolamento ed erano liberi di lasciare la villa ed erano anzi «grati agli Induja per aver offerto loro una vita migliore».

Prakash e Kamal Induja, entrambi ultrasettantenni, non hanno assistito al procedimento giudiziario adducendo motivi di salute. Ajay e Namrata erano presenti in tribunale ma non alla lettura del verdetto. L’accusa ha chiesto un ordine di detenzione immediata per la giovane coppia, che però è stato negato dal giudice. La difesa ha detto che Kamal Hindula è attualmente ricoverato in ospedale a Monaco - e gli altri tre membri della famiglia sono al suo capezzale.

Non è la prima volta che Ginevra, centro nevralgico delle organizzazioni internazionali e dei ricchi del mondo, è sotto i riflettori per presunti maltrattamenti dei domestici.

L'anno scorso, quattro collaboratrici domestiche filippine hanno avviato una causa contro una delle missioni diplomatiche di Ginevra presso le Nazioni Unite, sostenendo che non venivano pagate da anni.

La famiglia Hinduja possiede il Gruppo Hinduja, un gruppo multinazionale con interessi nel petrolio, nel gas e nel settore bancario, e possiede l’hotel Raffles a Londra.