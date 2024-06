Meteo: al Sud fine settimana con afa, temporali al Nord. Da lunedì meno caldo anche nel Meridione

Fine settimana si annuncia con un’Italia divisa fra nuovi temporali in arrivo sulle regioni settentrionali, a causa di una perturbazione in arrivo dalle isole britanniche, e un Sud in cui continua a dominare il caldo a causa dell’influenza dell’anticiclone africano.

Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it. Il peggioramento su tutte le regioni del Nord è atteso entro domenica mattina «con violenti nubifragi, colpi di vento e possibili grandinate». Al Centro un peggioramento più marcato è atteso tra domenica e lunedì, mentre al Sud si prevede caldo. Nelle prossime ore è atteso un aumento dell’instabilità solo sulle Alpi, con qualche breve focolaio temporalesco, fra il tardo pomeriggio e la sera si prevede l’arrivo dei temporali anche nella Pianura Padana, sempre più frequenti nelle ore notturne.

A Sud e in parte del Centro si prevedono ancora temperature elevate, soprattutto in Puglia, Basilicata e Sicilia, con 39 gradi a Taranto, 38 ad Agrigento, Lecce, Matera e Siracusa. Domenica 23 giugno si prevede ancora maltempo al Nord e in parte del Centro, con forti anche tra Toscana, Umbria e Marche, e un calo delle temperature che potrebbe toccare 19 gradi in pianura. Anche se molto più lievemente, le temperature tenderanno a scendere anche al Sud, con massime di 34 gradi a Taranto e Siracusa, 33 gradi a Foggia e Matera e 31 gradi a Benevento, Reggio Calabria e Caltanissetta. Da lunedì 24 giugno la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora verso il Centro, portando temporali anche su Sardegna e Toscana, oltre che a Nord, e favorendo un ulteriore calo delle temperature anche al Sud.