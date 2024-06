Macron: "Non credo che manderemo domani truppe in Ucraina"

Emmanuel Macron ha detto di non ritenere in alcun modo che l’esercito francese «si impegni domani sul territorio ucraino». Un modo per il presidente francese di fugare i timori sollevati a febbraio quando disse di non escludere l’invio di militari in Ucraina. Intervistato dal podcast "Génération Do It Yourself", ha chiarito: «Non penso ci sia una guerra che arrivi sul nostro territorio. Non penso nemmeno che domani andremo a impegnarci sul suolo ucraino».

Proprio oggi il candidato premier del Rn Jordan Bardella ha detto che «l'invio di truppe sul territorio ucraino» è una delle sue «linee rosse» che non intende oltrepassare. Alla domanda sulla «paura» di un connazionale, timoroso che il conflitto possa degenerare se non addirittura raggiungere la Francia, Macron - in cerca di rilancio in vista delle elezioni anticipate di domenica - ha risposto: «Capisco benissimo e penso che non sia il solo», aggiungendo di non ritenere prossimo l’invio di truppe francesi in Ucraina. Il presidente ha tuttavia spiegato che quanto si «gioca in Ucraina, che si trova a 1.500 km dal nostro confine, non è dall’altra parte del mondo, è anche l’avvenire dell’Europa e della nostra sicurezza».