Meteo, goccia d'aria fredda sul Mediterraneo. Ultima settimana di giugno con temporali e clima più fresco

L’inizio dell’ultima settimana di giugno vede una goccia d’aria fredda muoversi sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo risulteranno instabili in Italia nei prossimi giorni con piogge e temporali sparsi, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, ma localmente anche al Sud. Temperature che sono diminuite drasticamente portando anche di qualche grado sotto media e nei prossimi giorni non sono previste sostanziali variazioni. Solo sul finire della settimana un promontorio anticiclonico di matrice africana potrebbe espandersi nuovamente verso il Mediterraneo centrale portando un’ondata di caldo per la nostra Penisola. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano temperature sopra media entro il weekend anche di 10 gradi. Dovrebbe trattarsi comunque di un’ondata veloce con temporali in arrivo al Nord già nei primi giorni di luglio.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con anche piogge sparse, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con fenomeni anche intensi. In serata e nottata insiste il maltempo sulle stesse regioni.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto tra Lazio e Abruzzo. Instabilità in aumento tra pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi. In serata e nottata persiste l’instabilità con piogge sparse, più asciutto su coste abruzzesi e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sardegna. A pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulla Sardegna e locali piogge sul Molise, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata qualche pioggia in arrivo sulla Sicilia, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.