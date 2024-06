Un operaio è morto a Campofelice di Roccella (Palermo) caduto da un’impalcatura. Per il lavoratore non c'è stato alcunché da fare. Personale del 118 hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell’Asp per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha aperto un’inchiesta.