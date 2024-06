Promosse le studentesse "ribelli" in silenzio agli orali: la protesta per un voto basso allo scritto di greco

Sono state promosse le tre studentesse ribelli del liceo Foscarini di Venezia che, dopo aver ricevuto un voto basso allo scritto di greco avevano deciso i fare sciopero all’orale di maturità. Linda Conchetto, Virginia Gonzale e Lucrezia Novello, come scrivono oggi i giornali, hanno ottenuto voti finali tra il 71 e il 67 centesimi. Tutte e tre hanno rischiato la bocciatura per quella che definiscono una battaglia di principio: volevano protestare contro il giudizio dato alla loro versione. Hanno letto alla commissine d’esame un testo che spiegava il perchè del loro silenzio al colloquio finale. L’ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun pocedimento, in assenza di segnalazioni ufficiali. Diverso il parere dell’assessore veneto all’istruzione, Elena Donazzan: «questa disobbedienza va punita».