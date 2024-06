Tragedia a Canicattì: l'operaio 21enne Angelo Giardina muore schiacciato dal muletto

Un operaio di 21 anni è morto mentre era al lavoro in un capannone di un’impresa edile che produce manufatti in calcestruzzo di Canicattì, nell’Agrigentino. La vittima si chiamava Angelo Giardina. L’operaio è stato travolto dal muletto che stava manovrando, rimanendo schiacciato. La Procura di Agrigento, che ha aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro dell’area, sta cercando di accertare la posizione lavorativa del giovane e se siano state rispettate le norme anche in materia di sicurezza. «L'ennesima vittima di una strage, tre morti al giorno sul lavoro in Italia non sono una cosa normale», ha commentato il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi.