Manager di Fincantieri chiede al tassista di gonfiare la ricevuta, licenziata: IL VIDEO

Una manager di Fincantieri è stata licenziata dall’azienda per aver chiesto a un tassista al termine di una corsa, di «gonfiare» l’importo della ricevuta relativa alla corsa stessa. Al rifiuto del tassista, la donna si è arrabbiata e ha cominciato a insultare pesantemente l’uomo. La vicenda è stata ripresa da una telecamera montata a bordo del taxi il cui video è stato postato dalla seguita pagina Instagram Welcome to Favelas.

Una volta diffuso, il video è stato notato anche dalla dirigenza della Fincantieri che ha licenziato la manager. La vicenda della dirigente, che avrebbe un passato da coordinatrice regionale per il Lazio dell’"Esercito di Silvio", movimento vicino a Forza Italia, risalirebbe allo scorso maggio. La donna, si vede nel video, insiste nel chiedere al tassista di aumentare l’importo; insistenza che non ottiene però alcun risultato e il tassista finisce per emettere una ricevuta per l'esatto importo della corsa. A quel punto, la donna comincia a insultarlo, continuando anche dopo essere scesa dall’auto.