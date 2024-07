Uccide il fratello, lo decapita e lancia la testa dal balcone

Ha ucciso il fratello a coltellate e lo ha decapitato per poi lanciare la testa dal balcone di casa. Un uomo di 59 anni nella tarda serata di ieri ha chiamato i carabinieri per denunciare i e raccontare il macabro gesto, mentre alcuni vicini avevano già assistito al gesto folle in via Piano a Pannarano, in provincia di Benevento.

Un racconto che sembrava inverosimile ma che è risultato del tutto reale quando i militari sono giunti sul posto e hanno trovato il corpo senza vita di un 65enne, attinto da numerose coltellate e decapitato. Il 59enne si è consegnato senza fare resistenza ed è stato interrogato per tutta la notte, prima di essere trasferito nel carcere di Benevento.

I carabinieri stanno interrogando parenti e conoscenti dei due fratelli che abitavano insieme nella casa di famiglia di via Piano. Si indaga per ricostruire il movente del delitto.