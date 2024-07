Il musicista Pietro Morello aggredito da cinque persone: “È perché ho detto ‘fascisti’? Lo ripeterei”

Un video in cui denuncia di essere stato picchiato «da cinque persone» è stato diffuso sul web da Pietro Morello, 26 anni, popolare musicista e creator torinese. Morello, che compare con delle vistose ecchimosi al volto, si chiede se il motivo dell’aggressione sia il fatto che in un filmato precedente abbia pronunciato la parola «fascisti» e aggiunge «se è così lo ripeto a testa alta: fascisti». «Urlavano il mio nome e il mio cognome - racconta nell’ultimo video - e quindi sapevano benissimo chi fossi. Ma questo non conta. Quello che non ho capito è perché. Perché ho detto "fascisti" in un video? Lo ripeto a testa alta: fascisti. O perché ho detto che l’omofobia è una malattia? Bravi. Così confermate che le parole e la cultura, se usate bene, possono fare molta più paura delle botte». Quanto alle conseguenze dell’aggressione, Morello dice di avere «lividi dappertutto: occhi, labbro, schiena, braccia».