Dramma per una famiglia bergamasca, centauro muore travolto dal padre: erano insieme a un raduno di moto

È morto in motocicletta investito da suo padre lungo una strada austriaca. La tragedia, come scrivono i giornali bergamaschi, ha toccato la famiglia Gottardi di Grumello del Monte (Bergamo): Gabriele, 34 anni, è morto travolto dalla motocicletta condotta dal padre Luciano, di 68.

Venerdì Gabriele, Luciano e i loro amici erano diretti a Garmisch, in Germania dove in questi giorni si svolge il raduno europeo delle Bmw. Il gruppo ha raggiunto la Val Passiria, in Alto Adige, e da lì sono entrati in Austria imboccando la Ötztaler Bundesstrasse, la strada federale per la Germania.

L'incidente si è verificato venerdì all’uscita del paesino di Längenfeld.

Secondo la ricostruzione della polizia tirolese, uno dei motociclisti ha improvvisamente frenato per entrare in una stazione di servizio. Gabriele Gottardi, che lo seguiva è caduto. Il motociclista che lo seguiva è riuscito a scansarsi in tempo ma Luciano, che aveva la visuale coperta, si è trovato solo all’ultimo momento il giovane a terra e non ha potuto fare altro che investirlo, prima di cadere a sua volta. Per Gabriele Gottardi non c'è stato niente di fare. Domani all’ospedale di Innsbruck dovrebbe essere effettuata l’autopsia, la salma dovrebbe tornare a Grumello martedì.