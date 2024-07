Messina, al via la stagione dei saldi estivi ma senza il fascino di una volta

C’erano una volta i saldi, e ci sono ancora ma, non regalano più la sensazione di un tempo. Sembra questa la tendenza che accompagnerà la stagione degli sconti appena iniziata. Da giorni i negozi hanno allestito vetrine e cartelli con percentuali di sconto e solo tra qualche mese si saprà come è andata, ma la sensazione è che i saldi abbiamo perso il fascino di una volta: «Ormai il periodo dei saldi non è più il momento che tutti i commercianti aspettano per fare cassa, non lo aspettano nemmeno i consumatori.

Con la destagionalizzazione, le vendite online, i centri commerciali, tutto il mondo commerciale è cambiato, non c’è più la corsa ai saldi, alla grande occasione, e l’inizio degli sconti finisce per essere un momento per togliere l’invenduto e fare spazio alla merce che arriverà per la nuova stagione. Non ci sono grandi aspettative» spiega Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina. I commercianti dunque non avrebbero grandi speranze su questi messi di vendite a prezzi scontati, anche se sono parecchie le persone che aspettano questo periodo e ieri sul viale San Martino c’erano numerose persone che andavano per negozi.

Per Palella c’è poi un’altra questione: «A Messina le famiglie non hanno grosse capacità di spesa, non dimentichiamoci che per ora non c’è un grande potere d’acquisto, molti genitori comprano per i figli e per se stessi riducono al minimo le spese, questo lo vediamo anche nei locali della ristorazione».

In questa situazione ad approfittare del periodo degli sconti potrebbero essere i turisti di passaggio in città come dice Carmelo Picciotto, presidente di Confcommercio Messina: «come ad ogni stagione dei saldi l’aspettativa dei commercianti è di fare cassa ma, molto dipende da chi è rimasto in città, parecchi messinesi sono già nelle seconde case o stanno partendo per le vacanze, quindi se pensiamo ai messinesi probabilmente non andranno in centro a fare spese. Penso invece che potrebbero spendere le persone che vengono da fuori come i croceristi che ogni settimana arrivano numerosi e che passeggiano per il centro o i visitatori che si fermano per qualche giorno. A Messina ci sono negozi di buona qualità».