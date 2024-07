Pompei, scritta su monumento funebre. Indagini su minorenne

Questa mattina gli addetti alla vigilanza del Parco archeologico di Pompei hanno scoperto una scritta vandalica su un blocco di marmo di un monumento funerario nella necropoli fuori porta Ercolano, all’interno degli Scavi. Dalle prime informazioni, sembra essersi trattato di un gesto di un minorenne. Dopo la segnalazione, i restauratori del Parco che sono intervenuti per cancellarla. L’attività è durata non oltre un’ora. I carabinieri in servizio presso il posto fisso del sito archeologico hanno provveduto a repertare il danno, avviando le indagini.